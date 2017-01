“Si es por oportunismo o mercadeo alguien quiere que salga, yo no tengo problema, no quiero cargos” reiteró el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba sobre una eventual salida de la vocería de la Unidad.

Durante su programa de radio “La fuerza es la unión” dijo que la Mesa de la Unidad no se trata de cambio de personajes ya que la coalición no es la directiva de una empresa “Me han ofrecido cargos pero yo lo único que quiero es luchar” afirmó Chúo.

“Si hubiera cambio de Secretario de la Unidad, yo no tengo problema alguno, estaré aquí hasta que sea necesario” manifestó con contundencia Torrealba dejando que claro que si deciden que debe salir el lo hará sin problema alguno ya que no representa a ningún partido político.

No obstante, detalló que el cambio de secretario no es lo primordial sino la MUD en particular debe cambiar sus propósitos.

