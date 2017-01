Tras ser designado como el nuevo vicepresidente de la República, Tareck El Aissami destacó que el socialismo bolivariano y la unión popular son las herramientas necesarias para consolidar la Venezuela potencia, en especial ante la coyuntura económica promovida por sectores de la derecha.

“Sanar las heridas de la guerra atroz criminal y volver a reconectarnos con el pueblo venezolano y decirle que es el socialismo la vía para la salvación de la patria, no es el capitalismo, no es la burguesía, no es la derecha criminal”, expresó durante el acto de presentación de la Agenda Carabobo 2017-2018 como parte de la ofensiva contra la guerra económica.

El Aissami señaló que para superar los ataques de la derecha fue indispensable el liderazgo del presidente Nicolás Maduro quien afianzó el legado del comandante Hugo Chávez y las políticas sociales para iniciar con victoria el año 2017.

“Hay que decirlo así: nunca jamás por más dificultades que se presentaron usted (presidente Nicolás Maduro) dejó a un lado las banderas del socialismo bolivariano, nunca dejó de ser leal a la causa del pueblo (….) siempre tuvo por delante el interés del más humilde”.

Como parte de la nueva campaña Carabobo 2017-2018 el presidente Maduro anunció cambios en el tren ministerial.

Información de: AVN

