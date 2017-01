Con un total de 13 jugadores, Guaros de Lara dio inicio formal a su pretemporada, con miras –en primera instancia- a Liga de Las Américas, en sesión matutina llevada a cabo en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

El capitán del equipo, Heissler Guillent, encabezó los trabajos junto con José Martínez, Windi Graterol, Kenji Urdaneta, Daniel Macuare, Yohanner Sifontes, Ricardo Medina, Amos Acosta, Yoeser Valera, Yoxander Cardozo, José Ascanio, Emir Arteaga y, su hermano Heldrin Guillent.

“Estoy contento por comenzar el año con el equipo, con el reto de Liga de Las Américas a las puertas de la esquina, es una gran responsabilidad intentar revalidar el título, tratando de estar lo más positivo posible, enfocados en sacarle el mayor provecho a estas pocas sesiones de entrenamientos que tendremos antes de la primera ronda, y haciendo el intento de mejorar día a día, no sólo en lo individual sino en lo colectivo”, expresó “El Sastre”.

Jorge Arrieta hizo su estreno formal, al frente de la divisa crepuscular. “Estamos comenzando a introducir una filosofía que va más hacia la parte defensiva, quiero que el equipo sea más defensivo de entrada y desde allí construir lo que será Guaros de Lara, de atrás hacia adelante, es decir partiendo desde la defensa hacia el ataque”, explicó el estratega zuliano.

“Este es un equipo que no necesita mucho trabajo para lograr anotar porque tenemos muchas habilidades individualidades, lo que sí necesitamos es mucho esfuerzo, mucho trabajo para defender todos juntos, especialmente al nivel que queremos estar, en el nivel que queremos competir, tanto en Liga de Las Américas, como en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), porque siendo campeones de Liga de Las Américas, no hemos podido ser campeones en Venezuela, así que tenemos ya que demostrar que también podemos ganar aquí en casa, con nuestra gente”, analizó Arrieta.

Cuando sólo restan 21 días para la defensa del histórico título alcanzado en 2016, Guillent confía en el trabajo en equipo para alcanzar la siguiente fase del torneo. “La clave será el juego en equipo ya que restan pocas semanas de entrenamiento, así que supongo que tendremos rotaciones largas durante los partidos, todos enfocados en su trabajo más allá de que los otros equipos ya vienen jugando, traen más rodajes que nosotros pero iremos positivos con la misión inmediata de avanzar de ronda como primera meta”.

Su impresión tras el primer entrenamiento del año y bajo nuevo estratega, fue “ver un equipo bastante unido, con bastante armonía, aún faltan muchos jugadores por reintegrarse, pero tratando de ayudar a los jugadores novatos, contento de reencontrarme con mis compañeros y estar de vuelta al equipo nuevamente”.

Guillent refiere sentirse a tono físicamente, sólo a falta de retomar su ritmo de juego. De hecho, en la temporada decembrina estuvo aun trabajando desde el Domo Bolivariano.

“Físicamente me siento mejor, me siento bien, estoy ansioso por jugar porque he entrenado mucho y no he jugado últimamente, cuando comencemos sé que retomaré el ritmo rápido porque he trabajado bastante para eso. He estado tratando de recuperar la fuerza muscular en mi pierna, la velocidad que debo tener para competir en alto nivel y seguir reforzando mi lanzamiento para tener buenos porcentajes, así que de manera general me siento bastante bien ahora mismo”, cerró.

Para la segunda práctica pautada desde las 6:00 pm, se tendrá la adición de Gregory Echenique, quien llegó a Barquisimeto a principio de la tarde de este miércoles, mientras Néstor Colmenares y Zach Graham, ambos esperados al final de la tarde en la ciudad crepuscular, se entrenarían desde este jueves, día en el que se reportará Luis Bethelmy.

Información de: Nota de Prensa

Comentarios

comentarios