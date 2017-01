El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, precisó este miércoles que la Mesa de la Unidad Democrática está “retada por la realidad” a reestructurarse y presentar a los venezolanos soluciones a la crisis que atraviesa el país.

“Venezuela necesita unidad, Venezuela necesita líderes no trending topics, de eso se trata”, manifestó Torrealba desde el Palacio de Justicia, durante la audiencia donde se otorgó formalmente la libertad a Manuel Rosales.

Y agregó que “la Mesa está declarada en sesión permanente (…) La Mesa está retada por la realidad a hacer tres cosas: En primer lugar a reestructurar su organización. En segundo lugar a redefinir su estrategia. Y, en tercer lugar, a presentar un horizonte claro de solución a los venezolanos”.

Por otro lado, se refirió al proceso de diálogo y reiteró que no va a haber interlocución directa entre el gobierno y la oposición hasta que no se cumpla la totalidad de los acuerdos.

“Creemos que no va a haber interlocución directa gobierno y oposición si no hay cumplimiento de los acuerdos y la inmensa mayoría de los acuerdos no han sido satisfechos. Lo que sí estamos planteando nosotros es la necesidad de que los facilitadores internacionales vengan a Venezuela el 13, el 15, cuando quieran venir para verificar en el propio sitio el no cumplimiento de los acuerdos”, sostuvo.

Además el dirigente de la MUD precisó que “la mesa de diálogo como instrumento está sujeto a estas idas y venidas, pero el diálogo como recurso democrático tiene que ser siempre una opción para los venezolanos”.

Por último, calificó como a Manuel Rosales “un luchador por la democracia y la libertad” y, en ese sentido, recordó que aún “quedan 126 presos políticos” en el país.

“Tenemos decenas de exiliados y tenemos más de 3 mil jóvenes estudiantes venezolanos sometidos a causas absolutamente injustas, causas judiciales de persecución”, remató.

