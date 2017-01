Como es tradición cada año antes de la bajada de la excelsa patrona “La Divina Pastora”, La iglesia Santa Rosa de Lima ajusta su cronograma de misas para los devotos que quieren estar en el templo donde se encuentra la sagrada virgen.

Este año no es la excepción para la bajada de la virgen el horario de las misas cambia en este año 2017 se realizarán 3 misas diarias en los horarios 10am, 4pm y 6pm hasta el 07 de enero donde pasarán a ser 4 diarias.

07-01: Misas a las 8:00am, 10:00am, 4:00pm y 6:00pm

08-01: Misas a las 8:00am, 10:00am, 4:00pm y 6:00pm

09-01: Misas a las 8:00am, 10:00am, 4:00pm y 6:00pm

10-01: Misas a las 8:00am, 10:00am, 4:00pm y 6:00pm

11-01: Misas a las 8:00am, 10:00am, 4:00pm y 6:00pm

12-01: Misas a las 8:00am, 10:00am, 4:00pm y 6:00pm

13-01: Misas a las 8:00am, 10:00am, 4:00pm y 6:00pm

Para el día de la procesión de la Divina Pastora el 14 de enero, se estará realizando un rosario antes de la primera misa, la cual se llevará a ca­bo a las 4:45 am, a las 6:00 am, 7:00 am y 8:00 am.

