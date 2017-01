El representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Carlos Caldera, reprochó que algunos dirigentes opositores tomaran vacaciones en diciembre ante la crisis que atraviesa el país, e hizo un llamado a que se reincorporen a las reuniones de la MUD para finalmente anunciar la restructuración de la coalición.

“Lamentablemente desde el 21 de diciembre que tuvimos una reunión muy productiva, y ya tenemos un acuerdo bastante avanzado de cómo debería ser la nueva estructura, no hemos podido avanzar. Ayer llegaron los compañeros que estaban ausentes. Hago un llamado, cada quien es responsable, el país no puede entender cómo frente a esta crisis tan profunda nosotros paralicemos los procesos por razones personales. Parte de la política es sacrificio, nos ha tocado entender que cuando asumimos esta responsabilidad, no hay ninguna justificación por la que pongamos un descanso por encima de la expectativa del país”, dijo en entrevista para Unión Radio, este miércoles, 4 de enero.

Señaló que “hay que ser muy sinceros en el país, una cosa es el valor de la unidad de lucha y otra cosa el instrumento para concretar la unidad. Hago un llamado a las organizaciones políticas, estamos en un proceso que no aguarda más tiempo, tenemos que darle al país una demostración de madurez y desprendimiento, y demos el anuncio de una profunda restructuracion de la MUD”.

Caldera apuntó que la oposición no puede vender soluciones mágicas e inmediatas. “Tenemos que convocar al país a una lucha con coraje. Hago un llamado para que en las próximas horas podamos dar el anuncio que espera Venezuela. Lo primero que hay que decirle a venezuela es que ratificar el compromiso unitario”.

Información de: Panorama

