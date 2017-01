Alicia Machado reveló detalles de cómo es en la intimidad el cantante Luis Miguel, con quien tuvo un romance hace casi dos décadas, cuando ella dejaba el título de Miss Universo.

Durante su visita al programa “Rica La Noche de Estrella TV”, Machado dejó ver que el Sol de México no está bien dotado. En la entrevista que mantuvo con Luzelba Mansour y Joyce Giraud, la exMiss Universo dijo: “Es un hombre chiquito, guapo pero no muy significativo. Y por la cara que ha puesto Alicia, no fue mucho… ¿no?”, afirmó Luzelba cuando apareció en pantalla una fotografía de Luis Miguel, al mismo tiempo que agarró una salchicha pequeña de una bandeja y se la enseñaba a Alicia como ejemplo.

“Estuvimos juntos como seis… ¿seis u ocho meses? Fueron ocho, creo. Todo fue muy lindo, él era un chavo hermoso y bello, y yo siempre le mando mis mejores deseos y bendiciones. Es una estrella total, es un gran intérprete y artista y yo le mando todo mi cariño. Como pareja es lindo, pero éramos unos chavitos. Andábamos por todo Acapulco a 200 kilómetros por hora. Éramos unos niños, yo tenía 18 y él tendría 24, 25 años. Imagínate, yo era Miss Universo y él era Luis Miguel, figúrate cómo nos lo pasamos”, confesó sobre su relación con el intérprete.

