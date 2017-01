El gobernador del estado Táchira, Jose Gregorio Vielma Mora, sostuvo que para las próximas elecciones regionales no ira por la reelección en la entidad fronteriza y que acatará la decisión del PSUV ya que su única ambición es hacer la cosas bien.

En un entrevista al diario regional La Nación, por segunda vez el mandatario local agregó que no piensa en la reelección pero esta dispuesto ayudar a quien sea su sucesor como gobernador del Táchira; estado al cual ha “disfrutado” en gobernar según su testimonio.

Justamente, usted dijo en una entrevista que no irá a la reelección.

— No, no voy a la reelección.

— ¿Por qué?

— Porque yo no quiero crear conflictos en el partido; y, como somos disciplinados, lo que diga el Psuv será. Es un tema de disciplina, respeto a los postulados del partido y para demostrar que no hay ambición, mi única ambición es que hagamos las cosas bien— asegura.

“Yo no soy ambicioso -acentúa- ahora, si el partido decide o evalúa en los candidatos del Psuv quién tiene capacidad, conocimiento, manejo estratégico, militar, económico, financiero, diplomático, lo que el gobierno decida lo acataré. Pero, pretender reelegirme y crear una perturbación interna no lo haré, no nací para dividir absolutamente a nadie. Si alguien está en capacidad y así lo considera el partido, bienvenido sea, yo lo ayudaré para que sea el próximo gobernador o gobernadora del Táchira”.

Siguen latentes los rumores de su ida a un ministerio en Caracas…

—- (Guarda silencio y sonríe), no sabemos, lo que ellos (los del Psuv) digan. Nunca tengo ese tipo de ambiciones, más bien hay que temer cada vez que a uno le dan una responsabilidad, evitar cometer injusticias, y entender que no es quítate tú para ponerme yo— destaca.

¿Y gobernar al Táchira ha sido como usted lo imaginaba?

— Gobernar al Táchira es lo mejor del mundo…

¿Es tal cual lo pensó alguna vez?

— ¡Nooo!, yo pensé que era más aburrido (risas). Esto es una maravilla. ¡A mí me encanta el Táchira, aquí no me quedo quieto! -exclama- Estoy toda la noche pensando, ha llovido 18 horas, qué estará pasando. Yo vivo al Táchira y el Táchira es sabroso. Cuando tengo que irme pa´ Caracas no me gusta— expresa.

—“Gobernar el Táchira para mí es sabroso, lo he disfrutado en cada uno de los momentos, de tensión y he sentido mucha melancolía, sobre todo cuando uno ve a personas que fallecen, como el caso de Daniel Tinoco, esos momentos trágicos de la guarimba no se me olvidan”.

Noticias Barquisimeto

Comentarios

comentarios