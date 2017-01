El diputado ante la AN por la MUD, Adolfo Superlano, se defendió nuevamente por no asistir a la sesión del parlamento donde se designarían los dos nuevos rectores del CNE y responsabilizó a Juan Guaido por no hacer el nombramiento al designar la comisión.

“14 me movilice desde Barinas para botar la designación y no se logró por responsabilidad de un partido de la Mesa de la Unidad (Voluntad Popular) además que el 80% de los diputados no conocíamos los nombres de los candidatos” afirmó Superlano en el programa “Primera Página” de Globovisión.

Asimismo, añadió que su persona y el diputado William Barrientos quienes integran el partido UNT no puede ser responsables por la no designación “El 15 de diciembre la Asamblea montó un show, no sé con qué fines, pero no es posible que el compañero William Barrientos y yo seamos los responsables de que no se nombraran a los rectores”.

Del mismo modo, el representante del estado Barinas en la Asamblea Nacional dijo que los nuevos rectores del CNE no fueron designados debido al descuido del diputado Juan Guaido quien responsable de la comisión.

“Juan Guaidó tiene que explicarle al país qué pasó con la designación”

Superlano dijo que aún es militante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y se siente identificado con la lucha de la MUD, al mismo tiempo que desmintió que su ausencia en la sesión tenga que ver con la reciente liberación del dirigente Manuel Rosales.

El parlamentario por el estado Barinas dijo que si no se permite la instalación de la nueva directiva del parlamento el próximo 05 de enero “se estaría desconociendo la propia carta magna”.

