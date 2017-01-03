Mediante un comunicado, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que hasta el momento de la desaparición del helicóptero MI17V5 del Ejército Bolivariano que sobrevolaba sobre Puerto Ayacucho no se había presentado ninguna falla.
Del mismo modo el texto indica que desde el momento que la aeronave no llego a su destino se activo una operación de búsqueda y rescate por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con otros órganos como INAC.
En el mismo se informa quienes eran los tripulantes militares del helicóptero.
A continuación, comunicado emitido la noche de este lunes por MinDefensa:
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA INFORMA AL PUEBLO DE VENEZUELA, QUE DESDE EL DÍA 300810DIC16, SE PERDIÓ CONTACTO CON EL HELICÓPTERO TIPO MI17V5, SIGLAS EV0796, DE NUESTRO GLORIOSO EJÉRCITO BOLIVARIANO, EL CUAL CUMPLÍA UNA MISIÓN DE RELEVO DE PERSONAL MILITAR EN LA ESTACIÓN DE DESARROLLO ENDÓGENO “COYOGUAITERI” Y LA BASE DE SEGURIDAD TERRITORIAL “CERRO DELGADO CHALBOUD”. SU ÚLTIMA LOCALIZACIÓN FUE EN LAS COORDENADAS 04 59 46N – 06 73 00W, AZIMUT 170, A 37 MILLAS NAÚTICAS AL SUR DE PUERTO AYACUCHO, ESTADO AMAZONAS, DESDE DONDE HABÍA DESPEGADO EL 300745DIC16 CON RUMBO A LA ESMERALDA.
LA TRIPULACIÓN DE LA AERONAVE ESTÁ CONFORMADA POR EL CAPITÁN GRISELDO FERNANDEZ (PILOTO), CAPITÁN OTTO ALVARADO (COPILOTO), SARGENTO PRIMERO YERVER MUJICA (INGENIERO DE VUELO) Y SARGENTO PRIMERO JHONATAN INOJOSA (MECÁNICO). ADEMÁS SE ENCONTRABAN A BORDO CINCO EFECTIVOS MILITARES Y CUATRO PERSONAS NO MILITARES.
HASTA SU ÚLTIMO REGISTRO NO SE REPORTÓ NINGÚN INCONVENIENTE CON LAS DEPENDENCIAS DE TRÁNSITO AÉREO. AL CONOCERSE QUE LA AERONAVE NO ARRIBÓ A SU DESTINO, SE DIO PARTE DE INMEDIATO A LAS AUTORIDADES AERONÁUTICAS COMPETENTES, (INAC, SAR, FANB), DECLARANDO OFICIALMENTE LA DETRESFA (FASE DE SOCORRO) Y ACTIVANDO UNA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN LA CUAL SE ENCUENTRAN EMPEÑADAS VARIAS AERONAVES DE ALA FIJA Y ROTATORIA, ASÍ COMO DIVERSAS UNIDADES, EQUIPOS Y MEDIOS FLUVIALES Y TERRESTRES DE LA FANB, APOYADA POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CONOCEDORAS DE LA GEOGRAFÍA DE LA ZONA, CON EL OBJETO DE LOGRAR LA UBICACIÓN DE LA AERONAVE.
ES DE RESALTAR QUE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS HAN SIDO ADVERSAS DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS, SITUACIÓN CORROBORADA POR EL INFRASCRITO DESDE EL 29DIC16, EN VISITA EFECTUADA A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DEL ESTADO AMAZONAS; LO CUAL HA DIFICULTADO LAS LABORES DE BÚSQUEDA, HASTA AHORA INFRUCTUOSAS. SE MANTIENE CONTACTO PERMANENTE CON LOS FAMILIARES A FIN DE INFORMARLES EL RESULTADO DE ESTAS OPERACIONES.
LA INSTITUCIÓN CASTRENSE REITERA QUE HA DESPLEGADO TODO SU POTENCIAL EN LA INTENCIÓN DE LOCALIZAR ESTA AERONAVE, ELEVANDO ORACIONES PARA QUE LOS SOLDADOS DE LA PATRIA QUE EN ELLA SE DESPLAZABAN, CUMPLIENDO EL SAGRADO DEBER DE DEFENDER LA SOBERANÍA NACIONAL, ASÍ COMO NUESTROS COMPATRIOTAS QUE LES ACOMPAÑABAN, SE ENCUENTREN A SALVO. REITERAMOS TAMBIÉN EL FIRME PROPÓSITO DE SEGUIR CONSTRUYENDO UNA NUEVA FRONTERA DE PAZ, QUE GARANTICE BIENESTAR, SEGURIDAD Y DESARROLLO PARA TODO EL PUEBLO VENEZOLANO.
“CHAVEZ VIVE…LA PATRIA SIGUE”
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…VIVIREMOS Y VENCEREMOS!
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Y COMANDANTE ESTRATÉGICO OPERACIONAL
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