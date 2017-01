Putin “vapuleó” a EEUU con estas declaraciones (+Video)

En el marco del ciclo de conferencias The world order: new rules or no rules transmitidpo por RT, el presidente de Rusia, Valdimir Putin, formuló fuertes críticas ante las erróneas políticas de EE.UU., que socavan las relaciones bilaterales y cuyas consecuencias han provocado grandes crisis en países como Siria, Libia e Iraq. Asimismo hizo referencia al origen de ISIS, a la ausencia de sanciones para los principales compradores del petróleo de ISIS y a las posibilidades que hay para revertir la situación.

Información de: La Iguana

