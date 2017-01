Este es el dorsal que usará Tomás Rincón con la Juve (+Foto)

RINCÓN USARÁ EL 28: Mañana será presentado oficialmente @tomasrincon8 en la @juventus y el volante tachirense lucirá el dorsal #28. Sus números anteriores (8) lo tiene Marchisio y el 88 no lo permite usar el equipo, así que el capitán Vinotinto decidió usar el 28. Vamos #TeamTomás

A photo posted by Carlos Mauricio Ramírez (@tomapapa) on Jan 2, 2017 at 6:36am PST