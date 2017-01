La esperada participación de la cantante Mariah Carey en la despedida de año desde Time Square, Nueva York, se convirtió en tema de discusión mundial en las redes sociales luego de que la artista abandonara el escenario evidenciando su molestia porque aparentemente enfrentó problemas con el sonido.

Durante el día se había comentado que existía el temor de que la diva no estuviera a tiempo para el espectáculo en vivo ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’, que transmitió la cadena ABC. Sin embargo, ese no fue el problema la noche del sábado.

Maria Carey, que antes de subir a la tarima había compartido fotos de su ensayo y la entrevista previa con el conductor y productor Ryan Seacrest, tenía en su repertorio ‘Emotions’ como primer tema de la noche, pero al verse en problemas con el sonido, prefirió poner al público a cantar.

Intentó interpretar un segundo tema, pero no pudo disimular su incomodidad. Finalmente, soltó decepcionada: “Es que no puede mejorar” y sin más, abandonó el escenario.

Una hora más tarde, ni la cantante ni su equipo habían emitido declaraciones sobre cuál fue la situación que la hizo lucir fatal ante miles de personas en Times Square y varios millones más que televisan la despedida de año desde Nueva York.

Entre tanto, seguidores y detractores reaccionaron al incidente con humor, a través de las redes sociales.

En varios tuits, los usuarios aludieron a la política, mencionando a los rusos como los culpables de que Mariah Carey no pudiera ocultar que ‘doblaba’ sus canciones.

En otros, la misma cantante aparece diciendo que ella no sabe quién es Mariah Carey. Y otros reflejan la reacción del público, presente y televidente, al show de la diva.

Pasadas dos horas del incidente, el equipo de la cantante aclaró a Billboard que hubo problemas técnicos que no podían ser salvados por ella.

Información de: Nota de Prensa

