El Cardenal, Jorge Urosa Savino dijo que si el Presidente Maduro afirma que tiene una buena relación con el Papa Francisco, debe aplicar las enseñanzas y directrices que da el Santo Padre para la vida política.

El Cardenal Urosa instó al ejecutivo a respetar al Parlamento venezolano porque fue el pueblo que se expresó el 6 de diciembre de 2015.

Por otra parte, el también Arzobispo de Caracas dijo que la Iglesia venezolana y El Vaticano representan lo mismo.“Hay que aceptar el hecho de que hay una Asamblea que tiene una posición distinta al Gobierno. Hay un desconocimiento de la voluntad del pueblo, un bloqueo a la Asamblea Nacional y esto es sumamente grave”, expresó.

“Somos la misma cosa, solamente que nosotros tenemos una función que es ser los pastores del pueblo para ayudar al pueblo a resolver sus problemas, nosotros estamos involucrados en esos problemas, nosotros sufrimos también esos problemas”, enfatizó.

El también Arzobispo de Caracas aseguró que el Gobierno implementa un sistema económico que ha fracasado.

“El Gobierno está empeñado en aplicar un sistema económico totalitario marxista, estatista según el cual el estado tiene que tener el control de todo, de manera que ese es el problema, la raíz del asunto está ahí”.

El Cardenal Urosa Savino rechazó la compra de armas por el Gobierno venezolano a Rusia porque, a su juicio, solucionar la crisis alimentaria es la prioridad en el país.

“Es algo gravísimo, me parece un disparate y yo creo que el Gobierno debe rectificar, el Gobierno no tiene porque estar comprando armas, nosotros no tenemos ningunos enemigos externos que quieran invadirnos, lo que tenemos que hacer es resolver los problemas del pueblo, el pueblo está pasando hambre”.

Con relación a la situación de los presos políticos, el Cardenal indicó que el llama es a mantener la fe, “únanse a Jesucristo porque Él también fue un preso político, fue un preso injustamente llevado a la cárcel y a la muerte, que se sientan identificados con El Señor y que tengan esperanza”.

Para finalizar el Arzobispo de Caracas reitero la solicitud de la liberación inmediata de todos los presos políticos “en el país hay suficientes instrumentos legales para que esas personas puedan estar en libertad; ser juzgados en libertad de haber cometido algún delito tal como lo postula el Código Procesal Penal”.

Información de Unión Radio

