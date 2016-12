El presidente de la República Nicolás Maduro, denunció este jueves desde el salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, que cierto funcionario sin identificarlo le asignaron 50 mil perniles y únicamente logró entregar 10 mil “porque eran muchos (…) ¡Si no puede, que se retire!”.

El Jefe de Estado, sostuvo que la persona, de la cual no quiso dar su nombre “por decoro humano”, le pregunto hace meses: “¿Por qué tú no has llegado a la meta de tantas miles familias? ‘Porque no me llegan los productos’, me decía”.

“En estos días, con el regalo de los perniles, con los juguetes para los niños y con la llegada de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), por miles a esa región, por ejemplo, le enviamos 50 mil perniles y retiró 10 mil antes del 24. ¿Por qué tú no hiciste un esfuerzo extraordinario para llegarles con los perniles, los juguetes a la gente? ‘Hay porque es que eran muchos’. Antes eran pocos, ahora son muchos ¡no jombre!”, exclamó el gobernante.

Por lo tanto, agregó que aquel que no pueda “que se retire compadre, lo digo aquí. Que pida tiempo, coja tierrita y se vaya, porque aquí vamos con todo y tenemos que servir a nuestro pueblo, nadie tiene excusa”, enfatizó Maduro.

Asimismo, anunció que para enero del 2017 habrá nuevas sospesas sobre el sistema Clap.

El Mandatario realizó los señalamientos durante el balance a la ciudadanía respecto a la trascendencia de las misiones y grandes misiones en el 2016; además, aseveró que los períodos 2017 y 2018 serán de ampliación en asistencia social para el pueblo con el Plan de la Patria.

Información de: La Iguana

