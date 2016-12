El Gobernador de Lara, Henri Falcón, se solidarizó este jueves con la directiva y trabajadores del Diario El Impulso, quienes recientemente dieron a conocer que su edición impresa circulará hasta este sábado 31 de diciembre, debido a la escasez de papel.

Como es del conocimiento público, el Diario El Impulso, reconocido nacional e internacionalmente por su trayectoria de 112 años ininterrumpidos de arduo trabajo periodístico, en reiteradas ocasiones ha tenido dificultades para la adquisición y entrega oportuna de su principal materia prima, el papel.

Este importante insumo, es adquirido a través de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), un organismo adscrito al Gobierno nacional que ha generado en diversas oportunidades gran incertidumbre y zozobra a quienes laboran en esta casa editorial, al no tener certeza de lo que sucederá con sus puestos de trabajo si continúa la crisis de papel que se agudizó desde mediados del año 2014.

“Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo con El Impulso. Un diario al que respeto y admiro muchísimo, no solamente por su ética, objetividad y veracidad informativa, sino también por su extraordinario talento humano. Son más de 100 familias las que podrían verse afectadas con esta medida, que ha sido producto de un conjunto de acciones erradas, provenientes del Gobierno nacional para cercenar nuevamente el derecho a la libertad de expresión y sobre todo, el derecho a conocer la verdad”, expresó Henri Falcón.

A su juicio, lo mismo que está sucediendo con El Impulso ocurre también con las Gobernaciones, Alcaldías e instituciones que no comparten la ideología que promulga el Ejecutivo nacional.

“Quienes no compartimos el accionar del Gobierno, nos vemos terriblemente afectados y diariamente observamos las pruebas de ello. En esta oportunidad, al no suministrar el papel al Diario El Impulso, así como ha ocurrido con otros medios de comunicación social, lo que pretenden es callar las voces democráticas y que el pueblo no se entere oportunamente de lo que se suscita día a día en toda Venezuela y en el exterior”, señaló Henri Falcón.

Reiteró, que a pesar de esta lamentable situación, los venezolanos y principalmente, los larenses, no deben perder la esperanza y la confianza en el país.

“En el nombre de Dios tengo la convicción de que el Diario El Impulso va a superar con éxito esta difícil circunstancia. A todos los trabajadores de esta casa editorial, a sus familiares, amigos y lectores, les pido que nos mantengamos en pie de lucha, firmes, trabajando incansablemente para recuperar la libertad y los valores que caracterizan a nuestra hermosa Venezuela. No permitamos que este Gobierno nos arrebate las ganas de seguir adelante en pro de un mejor país”, finalizó el Gobernador Henri Falcón.

Información de: Nota de Prensa

