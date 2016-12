Vamos a tratar de plantear los escenarios posibles para el último día de la ronda eliminatoria, suponiendo que los Tigres no van a perder por 53 carreras o más ante los Cardenales y que, por lo tanto, ya están clasificados junto con los Cardenales, los Caribes y las Águilas.

Ya hay cuatro posiciones firmes y definidas.

Lara queda en el primer lugar, escogerá primero en el draft y el lunes recibirá al sexto clasificado, en Barquisimeto.

Anzoátegui es segundo, incluso perdiendo este jueves, por haberle ganado la serie particular al Zulia. Así que tomará de segundo en el sorteo y el lunes recibirá al quinto clasificado, en Puerto La Cruz.

Zulia es tercero y, obviamente, va en el tercer turno del draft.

Aragua es cuarto si hay un empate cuádruple, gracias a su cociente de carreras. Para ello tiene que perder su último compromiso. Pero si el empate es triple también son cuartos. Y si ganan, con más razón aseguran esa casilla en la tabla y en el sorteo. En definitiva, viajarán a Maracaibo para jugar el lunes.

Estos son los escenarios, recordando que La Guaira no juega más y que el empate entre dos equipos por el último puesto de la clasificación se define en el terreno:

Pierde Aragua, ganan Magallanes y Margarita:

Empate cuádruple con 30-33. Aragua es cuarto y Magallanes quinto. (Se explica íntegramente en esta otra nota.)

La Guaira y Margarita van a un juego extra, este viernes.

Pierden Aragua y Magallanes, gana Margarita

Empate triple.

Magallanes queda eliminado (29-34).

Aragua (30-33) es cuarto porque ganó la serie particular a La Guaira (30-33) y Margarita (30-33).

La Guaira es quinto porque le ganó la serie particular a Margarita.

No hay juego extra.

Pierden Aragua y Margarita, gana Magallanes

Empate triple.

Margarita queda eliminado (29-34).

Como Aragua (30-33) le ganó la serie a La Guaira (30-33) y la perdió con Magallanes (30-33), y La Guaira a su vez se la ganó al Magallanes, es necesario acudir al cociente de carrreas.

Aragua es cuarto porque tiene +42.

Magallanes es quinto porque tiene -6.

La Guaira es sexto porque tiene -10.

No hay juego extra.

Pierden Aragua, Magallanes y Margarita

Empates en el cuarto y en el sexto.

Aragua (30-33) es cuarto porque le ganó la serie particular a La Guaira (30-33) , que queda en el quinto puesto.

Magallanes (29-34) y Margarita (29-34) van a un juego extra, este viernes.

Gana Aragua, pierden Magallanes y Margarita

Empate en el sexto.

Aragua es cuarto (31-32).

La Guaira es quinto (30-33).

Magallanes (29-34) y Margarita (29-34) van a un juego extra, este viernes.

Ganan Aragua y Magallanes, pierde Margarita

Empate en el quinto.

Margarita (29-34) queda eliminado.

Aragua es cuarto (31-32).

La Guaira es quinto (30-33) porque le ganó la serie al Magallanes.

Magallanes es sexto (30-33).

No hay juego extra,

Ganan Aragua y Margarita, pierde Magallanes

Empate en el quinto.

Magallanes (29-34) queda eliminado.

Aragua es cuarto (31-32). La Guaira es quinto (30-33) porque le ganó la serie a Margarita. Margarita es sexto (30-33). No hay juego extra. Ganan Aragua, Magallanes y Margarita Empate triple en el quinto. Aragua es cuarto (31-32). La Guaira es quinto (30-33) porque le ganó la serie particular a Margarita y a Magallanes. Magallanes (30-33) y Margarita (30-33) van a un juego extra, este viernes.

