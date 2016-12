Edgar Vivar,mejor conocido como el “Señor Barriga”,por su personaje en El Chavo del 8, no está pasando por un buen momento de salud. El actor esta sufriendo de anemia a consecuencia del bypass gástrico que se realizó hace unos años.

“A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado un poco anémico. Me hice estudios para descartar que existiera algún problema en el colon”, contó el actor a los medios mexicanos.

Vivar, por estos días, tuvo que dejar a un lado sus labores profesionales y celebrar su cumpleaños 71, este miércoles, en casa porque su médico le recomendó reposo y tranquilidad:

Estaré en casa con mi familia en paz y tranquilo porque ese es el verdadero sentido de la Navidad”, agregó.

Vivar se realizó hace ocho años un by pass gástrico y gracias a la operación llegó a perder cien kilos, llegando a pesar 68. En los últimos tiempos se difundieron fotos de él en las que está irreconocible.

Si bien el actor ahora padece anemia, antes de la operación tenía peores problemas de salud, como obstrucciones arteriales, consecuencia de su obesidad.

Información de N24

Comentarios

comentarios