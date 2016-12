El integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Rafael Guzmán, insistió este miércoles que es necesario que los dos conos monetarios permanezcan en circulación para evitar los conflictos.

“A la fecha no tenemos los nuevos billetes, cometieron un error gravísimo al tratar de sacar el billete de 100 bolívares, trataron de echarle la culpa a las mafias. La realidad es que el billete de 100 bolívares -que es el de mayor denominación y circulación en el país- tiene que convivir con el nuevo cono monetario”, dijo en el programa Por Dónde Vamos de Unión Radio.

“Cuando el nuevo cono, los nuevos billetes estén en todo el país, es que puedes empezar a recogerlo (al billete de 100)”.

Estima que no es viable poner una fecha tope al cese de circulación de la actual pieza de máximo valor monetario. “El 40% de la población venezolana no está bancarizada, y ese sectore es el más sensible, el más pobre que compra en bodegas” .

Guzmán rechazó la irregularidad del proceso de cambio de los billetes de 100 en el Banco Central de Venezuela, y que se hayan dado certificados que no se pueden cambiar aún mientras las personas necesitan su dinero.

“El nuevo cono monetario tiene a los venezolanos zozobra, no hay billetes de baja denominación, y los billetes de 100 tienen tiempo de duración hasta el 2 de enero. Que se derogue el decreto que sacó de circulación el billete de 100 bolívares, que prorroguen su uso”.

Información de: ÚR

