El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de iniciar el acto de salutación de fin de año a la FANB desde el campo de Carabobo realizó la inspección del complejo donde incluso probo la mesa de billar.

Al probar la mesa de brillar e intentar jugar, el ejecutivo nacional no pudo demostrar sus dotes para el pool fallando la bola lo que genero que el mismo se sonriera pero hiciera otro intento.

A continuación el video donde Maduro intenta iniciar el juego de pool.

Venezuela’s Maduro tries playing some pool at a military camp with a priest watching (and misses) pic.twitter.com/941ArvhuFC

— Nathan Crooks (@nmcrooks) 28 de diciembre de 2016