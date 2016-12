El Arzobispo de Maracaibo, Monseñor Ubaldo Santana, se refirió a la solicitud que formuló el director y solista de la Superbanda de Venezuela, Guaco, Gustavo Aguado, quien considera que fue un error el cambio del párroco de la Basílica a Nuestra Señora de Chiquinquirá, Eleuterio Cuevas.

En ese sentido, consultado por Noticia Al Día, el prelado de la Iglesia católica sostuvo que a quienes se han acercado para hablar sobre el tema, les ha dicho que se pueden tomar el tiempo que se necesite para que realicen los homenajes y reconocimientos que merece Cuevas.

“Aguado considera que es un error de parte del Arzobispo, que se tiene que rectificar, es una manera de sentir y una opinión respetable, considero que como Pastor de la Iglesia tengo la responsabilidad de tomar decisiones sobre el tiempo que nuestros sacerdotes deben permanecer en una parroquia y debo pensar en el conjunto de los sacerdotes que cumplido un tiempo, también deben prestar servicio en otras parte”.

Cree que con la medida, no lesiona a nadie, “Es mi deber mi responsabilidad y cuando decido trato de no hacerlo de manera aislada, sino siempre además de reflexionar y orar, consultar, sopesar para acertar, no solamente en el cambio sino en el destino. Creo que Eleuterio ha cumplido una labor muy buena , de mucha trascendencia, lleva 15 años”.

Explicó que la Iglesia, en Venezuela establece que los párrocos permanezcan un máximo de seis años, luego se recomienda hacer cambios. “En este caso no lo tome en cuenta y se ha quedado quince años. Ahora otros sectores y parroquias se beneficiarán del talento del Padre Eleuterio Cuevas”.

Al cierre el Arzobispo siente que el párroco de la Basílica “cumplió una hermosísima tarea y continuara haciéndolo donde le toque asumir”, indicó.

