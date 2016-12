Aleoscar Blanco, voleibolista venezolana, se despidió de Perú. El equipo de la Universidad de San Martín prescindió de su contrato, luego de que se le llenara el cupo de extranjeros, tras no haber concretado la nacionalización de la española Patricia Aranda.

“Yo firmé contrato en mayo, un día después de dejar Cristal, y me vine a Venezuela. Cuando regresé me enteré lo de los papeles de Patricia. Cuando se dieron cuenta de que no podían hacer que juegue como peruana, me querían sacar a mí”, dijo Blanco, desde su país natal, a un medio peruano.

La venezolana, que formó parte de la selección criolla en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, perteneció hasta principio de 2016 al Sporting Cristal peruano, para luego firmar contrato con la San Martín, equipo con el que disputó un solo juego en la temporada, luego de los inconvenientes con el papeleo de Aranda.

Sin posibilidades de entrar a otro club, la situación tensa entre Aleoscar y el equipo se intensificó, además de que la criolla asegura que el San Martín se negaba a pagarle como estipulaba el contrato, puesto que su firma era por una temporada completa.

Según la atleta criolla, pudo cobrar parte de lo que acordaba su contrato gracias a la ayuda de la Federación Peruana de Voleibol y también a la venezolana, quienes fueron los que presionaron al club universitario a pagarle hasta el mes de enero.

Información de: La Verdad

Comentarios

comentarios