El equipo de Noticias Barquisimeto, se trasladó al centro de la ciudad, donde constató que la población aún no ha podido utilizar ni observar, los nuevos billetes correspondientes al Cono Monetario anunciado por el Banco Central de Venezuela (BCV), el cual afirmó que entraría en circulación desde el pasado 15 de diciembre en la banca pública y privada.

Una ciudadana con impedimento para caminar, afirmó que espera tener los nuevos billetes pronto: “He visto los billetes por internet pero en físico, todavía no“. Indicando que los bancos están otorgando solamente billetes de 100 Bs. sabiendo que estos dejarán de estar en circulación el próximo 2 de enero.

De igual manera, otra señora manifestó que aún están siendo utilizados solamente los billetes de 100 Bs: “En las transacciones me han dado y he otorgado puros billetes de 100 Bs. todavía no he visto los nuevos billetes“. Esperando que en los próximos días hagan su aparición en todos los bancos, tanto públicos como privados.

Por último, un joven afirmó que a pesar de la ausencia del nuevo cono monetario, ha logrado conseguir billetes de otras denominaciones: “No hay nada de billetes nuevos todavía, pero si he visto los de 50 y 20 a veces, aunque todavía están recibiendo los de 100 Bs“. Indicando que en ningún comercio se los han rechazado.

Se espera que en los próximos días comiencen a circular los nuevos billetes que conforman el Cono Monetario establecido por el (BCV).

