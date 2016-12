Cuando Paula Andrea Agudelo Taborda, una madre dos niños, una de 8 años y otro de 6, escuchó su nombre a todo pulmón en la parte exterior de su casa, se asustó mucho. Pensó que había pasado algo malo y salió corriendo para el frente de su vivienda.

Sus vecinas de Pozo Azul, un sector con características marcadamente rurales situado en El Cercado, en el sureste de Barquisimeto, estado Lara, en el centro-occidente venezolano, la estaban llamando porque un camión de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, programa de rehabilitación urbana y rural del Gobierno Bolivariano, había llegado con los juguetes de los Claps, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, creados por la Revolución para la lucha contra la guerra económica y la guerra no convencional.

Al ver el camión repleto de juguetes y a su alrededor decenas de niños y niñas de la comunidad saltando de alegría por la llegada de los regalos de Navidad, inmediatamente volvió a la casa y llamó a sus hijos Mía Antonella Rodríguez Agudelo y Giobram Matías Rodríguez Agudelo para que bajaran a buscar sus obsequios navideños.

Niños felices con sus juguetes

Mía contó que cuando bajó a la calle empedrada “nos dijeron: ‘¡Feliz Navidad!’, y nos entregaron los juguetes. Me emocioné mucho y di las gracias. Me dieron una computadora bilingüe muy linda. La estoy aprendiendo a utilizar aún, pero me gustó mucho”.

A la niña la acompañaban su madre y padre, Giobram David Rodríguez, conductor de un camión que presta servicio de transporte de víveres, verduras y otros productos.

También estaba en la sala King Alejandro, un enorme perro negro con aspecto de ser un muy bravo, pero en realidad es extremadamente cariñoso. También estaba la tortuga Conchita Rayo Veloz, que se las regaló a los niños una tía.

“A mí me dieron una patineta miniatura que se arma y desarma”, agregó Giobram Matías. “Es muy bonita y me sentí muy feliz”, dijo el niño de lentes, de una gran vivacidad y que no suelta a la tortuga sino para pasear en bicicleta.

Estos juguetes, la computadora de Mía y la patineta miniatura de Matías, froman parte de los casi 4.000.000 millones de estos artículos para la recreación de niños y niñas, decomisados en este mes de diciembre por el Gobierno nacional porque se encontraban acaparados y fueron distribuidos por los Claps en los rincones más apartados del país.

Juguetes llegaron a 190 niños

Además de los juguetes de los Claps que llegaron a los dos niños de esta familia que viven en el sector de Pozo Azul, el Niño Jesús les trajo unos audífonos a los dos y una bicicleta a Giobram Matías.

“Me levanté temprano y los desperté a todos”, contó el niño sobre su experiencia al ver que el Niño le trajo una bicicleta.

¡Mamá, mamá los regalos!, gritaba Giobram Matías, mientras recorría toda la casa a primeras horas de la mañana de este domingo 25 de diciembre anunciando la llegada de los juguetes que había traído el Niño Jesús, luego de la celebración de su familia en la noche del 24 de diciembre, con las carnes que trajeron los combos hallaqueros de la Claps, distribuidos en este sector Pozo Azul, constituidos por 150 familias larenses y 190 niños.

Este domingo 25 de diciembre, Giobram Matías no dejó de pedalear su bicicleta nueva cerro arriba y cerro abajo de la pequeña granja de sus padres. En el bolsillo de sus pantalones también iba la patineta miniatura que le regalaron los Clap. Cuando se cansaba de pedalear se paraba, descansaba, armaba o desarmaba la patineta y luego continuaba en su bicicleta.

Marisela Primera, integrante de los Círculos de Lucha Popular de El Cercado, del que forma parte 17 Claps, contó que los juguetes fueron entregados a los 190 niños de las 150 familias de Pozo Azul, que fueron censadas previamente a la distribución de los juguetes.

Contó que su esposo Otoniel Vásquez y Mirian Divicenzo, dos de los responsables de la distribución de los juguetes en este sector rural de Barquisimeto, estuvieron hasta pasadas la madrugada de este domingo 25 de diciembre repartiendo los regalos en todos los sectores de El Cercado, cuales niños Jesús de este lugar, en donde la sonrisa de un niño tras recibir un regalo de Navidad tiene un alto valor de responsabilidad y compromiso con la comunidad.

