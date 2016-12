Snowden filtra información de EEUU a los rusos

El ex consultor de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) Edward Snowden “ha tenido y continúa teniendo contacto” con los servicios de inteligencia rusos, según documentos recientemente desclasificados que forman parte de un informe de una comisión de la Cámara de Representantes.

Según el nuevo material divulgado el jueves, el Pentágono detectó 13 problemas de seguridad de “alto riesgo” causados por la divulgación por parte de Snowden a los medios de comunicación de decenas de miles de los documentos más sensibles de la agencia estadounidense.

Si los chinos o rusos obtuvieran acceso a materiales relacionados con estos temas, “las tropas estadounidenses enfrentarán un riesgo mayor en cualquier conflicto futuro”, dijo el informe.

“La comisión sigue estando preocupada de que más de tres años después del comienzo de las revelaciones no autorizadas, la NSA (la agencia de inteligencia estadounidense), y la CI (Comunidad de Inteligencia) en su conjunto, no han hecho lo suficiente para reducir al mínimo el riesgo de otra revelación masiva no autorizada”, según el informe.

Snowden vive en Moscú por un acuerdo de asilo después de haber filtrado información clasificada en 2013, lo que provocó un escándalo internacional por el alcance de las operaciones de espionaje de Estados Unidos.

El abogado de Snowden, Ben Wizner, declinó hacer comentarios a Reuters sobre el material recientemente publicado. Sin embargo, Wizner calificó en Twitter el informe desclasificado como un “caprichoso sin sentido”.

Información de: REUTERS

