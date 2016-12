Nació en París en 1921 en el Harry’s Bar. El nombre de Bloody Mary era también el apodo de María Tudor, reina de Inglaterra durante un breve pero sangriento periodo de tiempo (1553-1558).

Según los norteamericanos fue creación del barman del St. Regis Sheraton de New York, que tuvo la feliz idea de combinar vodka con zumo de tomate, durante una fría noche de invierno de 1920. Mientras el barman le añadía el resto de ingredientes, la clientela lo iba bautizando con diferentes nombres, a cual de ellos más sangriento y ocurrente; más dignos del Krueger Hotel del Tibidabo que del mundo de la coctelería.

Al fila se eligió el de F.L. Petiot, que tal era el nombre del susodicho barman, el de Bloody Mary en “homenaje” a una novia que le había abandonado.

Otra versión nos sitúa su lugar de nacimiento en el Harry’s New York Bar de París, en 1921 Pete Petito mezcló zumo de tomate, vodka, sal, pimienta, y salsa Worcestershire, y lo bautizó con ese nombre en homenaje a la actriz Mary Pickford.

El añadir el tronco de apio sucedió en los 60, cuando un cliente del Hotel Ambassador recibió en la habitación su Bloody Mary sin el ‘stick’ removedor, no teniendo nada más a mano de una bandeja de ensaladas cogió el apio utilizándolo para remover. A partir de ese día no hay barman que se precie que no lo incorpore.

Se prepara en vaso mezclador: añadimos una copa de vodka Grey Goose, unos 150 cl. de zumo de tomate, una cucharada de zumo de limón, golpes de tabasco y salsa Perrins, sal de apio y pimienta. Removemos bien y servimos en vaso de long drink mediano. Decoramos con un tronco de apio.

Es un cóctel idóneo por su carácter reconstituyente, para, tras una noche de fiesta, tomar el día después. Uno ha de tener en cuenta que el mejor momento para preparar un Bloody Mary nunca es nuestro mejor momento.

Información de: 20 Minutos

Comentarios

comentarios