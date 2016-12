La espera terminó y Bolivia ya tiene su campeón. El conjunto de The Strongest, comandado por César Farías, se coronó campeón de Torneo Apertura 2016 al vencer al Bolivar con marcador de 2-1, en el partido de desempate celebrado en el Hernando Siles de La Paz.

En un partido apasionante ambos clubes salieron con todo a romper el empate con el que terminaron en la tabla del campeonato liguero (49 puntos cada uno); la igualdad se estaba viendo también sobre el terreno de juego, pero fue el equipo atigrado el que abrió el marcador gracias a Fabricio Pedrozo (en el 32’).

César Farías y los suyos poco a poco fueron tomando más control en un partido en el que las faltas comenzaron a aparecer y las tarjetas amarillas se repartieron como regalos de navidad. La balanza se terminó de inclinar del lado aurinegro cuando Pablo Escobar colocó el 2-0 en la pizarra (min 75’).

Todo parecía definido, más aún cuando Jorge Flores fue expulsado del encuentro (82’), sin embargo el Bolívar no se quería despedir en blanco y metió un poco de miedo a los locales con el gol del español Juanmi Callejón (89’). Al final, no fue suficiente y The Strongest sumó un nuevo título a sus vitrinas y también en las del entrenador venezolano.

Información de: Meridiano

