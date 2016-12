Gaitas que no pueden faltar en Navidad (+Videos)

Si no hay gaitas no hay navidad. Así creen muchos venezolanos que esperan cada temporada decembrina para disfrutar de este género musical zuliano, que no sólo se ha extendido por todo el país sino que ya se conoce más allá de las fronteras, gracias a los venezolanos que viven en otros países y que no se han olvidado de este pegajoso ritmo musical.

La gaita, declarada Bien Patrimonial de Interés Cultural y Artístico de Venezuela, se difundió en radio por primera vez en 1928. La canción Noche Buena, compuesta por Adolfo de Pool, fue la elegida para esta transmisión en vivo que se efectuó en una estación experimental.

Desde entonces y hasta ahora, varias son las canciones que se han ido grabando en el recuerdo de los venezolanos y que cada navidad vuelven a escucharse con fuerza, ya sea en la radio, en los equipos de sonido de casas y vehículos, y hasta en la selección musical que las personas guardan hoy en sus teléfonos,

La lista es muy grande. Aquí están algunas de esas canciones del género que nunca pasarán de moda:

La Grey Zuliana:

El himno gaitero por excelencia. Fue compuesto en 1967 por “El Monumental” Ricardo Aguirre como una canción de protesta y de devoción a la Virgen de la Chiquinquirá.

Sin rencor:

Interpretada por Gran Conquivacoa en 1978 y compuesta por Neguito Borjas, es una gaita romántica y de tono melancólico. Una mezcla que la mantiene vigente en el tiempo.

Amparito:

La agrupación Maracaibo 15 pegó este exitazo en 1977 y desde entonces se convirtió en una de las gaitas más bailables y difundidas de toda la historia.

Pa´que Luis:

Interpretada por Gaiteros de Pillopo, esta canción difundida en 1987 se inspira en un famoso local ubicado en el emblemático barrio marabino de Santa Lucía.

Mi ranchito:

Los Cardenales del éxito, con Ricardo Cepeda, interpretaron en 1993 esta famosa gaita que habla de los orígenes que muchos no deben olvidar.

Viejo año:

Maracaibo 15 impuso en 1982 esta canción que agradece lo bueno que nos deja cada año que termina.

El negrito fullero:

En 1972 la agrupación Cardenales del éxito pega este exitazo que impulsa la carrera artística del entonces cantante y hoy primer actor Daniel Alvarado.

Tarjeta de Navidad:

Uno de los grandes éxitos de Rincón Morales, lanzado en 1990, que busca reforzar los valores de amistad y familia.

Gaita onomatopéyica:

Una de las gaitas más polémicas entre los puristas del género que siempre la han criticado por no tener letra. Pero con ella Gran Coquivacoa se anotó otro éxito en 1990.

Sentimiento nacional:

Guaco logra imponer esta movida canción en 1985 que impulsa la importancia de ser venezolano.

