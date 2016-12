Se acerca el 25 de diciembre, día en el cual niños y niñas reciben el regalo de Navidad, dejado por el Niño Jesús en el pesebre de sus hogares, donde días antes pasó a recoger las cartas que escriben los pequeños con mucha alegría y fervor.

Pero es un año difícil, la economía en Venezuela y en distintas regiones a nivel mundial pasa por momentos de dificultades, donde el Niño Jesús se ha visto bastante afectado para poder obtener los regalos y llevarlos a los millones de hogares que hay en Venezuela y en todo el mundo.

El equipo de Noticias Barquisimeto, pudo conversar con algunas madres que representan al Niño Jesús y ellas indicaron que este se las ha ingeniado para poder dar un presente a sus hijas o hijos: “Mi pequeña quiere una muñeca, voy a vender mi teléfono para poder darle ese regalo y no se quede sin Niño Jesús“, manifestó la joven María Vargas, quien tiene una bebé de tres años de edad y quiere de regalo navideño una muñeca.

Ante la respuesta sorpresiva de María, se le consultó sobre dejar un instrumento necesario como el celular para poder comprar una muñeca y no vaciló en dar su opinión: “Hasta ahora no he dejado a mi hija sin regalo de Niño Jesús y tampoco pienso hacerlo, luego resuelvo y veo si me puedo comprar otro“, expresó Vargas e hizo referencia a que no tiene una fuente de ingresos fijos y el papá de la niña falleció cuando ella estaba embarazada.

Hasta se endeudan

Por otra parte, Adriana Rodríguez manifestó que su hijo de siete años, espera unos guantes de algún super héroe de la franquicia Marvel y ella actualmente no está trabajando, pero prefiere pedir prestado: “Quiero ver que le consigo barato, no tengo nada de plata, pero voy a ver qué hay económico y pido prestado“, dijo la joven de 28 años mientras caminaba por el centro de Barquisimeto, buscando por las tiendas un juguete de Spiderman o Hulk el Hombre Increíble.

En el caso de Rodríguez, no cuenta con el apoyo del padre de su hijo, debido a que este la abandonó cuando el niño tenía un año de nacido y actualmente no tiene contacto con el, aunque presume que se encuentra en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. A pesar de no tener esperanzas de que aparezca a “responder” por su hijo.

Llegó el día, 24 de diciembre y las personas buscan esos regalos de última hora y al parecer entraron en la zona del “Como sea habrá Niño Jesús” para sus hijos o sobrinos. Se espera un centro abarrotado desde tempranas horas de la mañana y los cuerpos de seguridad estarán atentos ante los amigos de lo ajeno.

