Marquina: “Maduro es el Grinch de Venezuela”

“Maduro se ha convertido en el Grinch de todos los venezolanos, ya que nos confiscó la Navidad, gracias a las erradas políticas económicas que han hecho que Venezuela tenga hoy la inflación más alta del mundo ubicándose en 674% de enero a noviembre del 2016. Hoy pretende dañarnos también fin de año”, así declaró el diputado ante la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Alfonso Marquina.

El Diputado aseguró que el Presidente decretó la eliminación del papel de moneda de 100 bolívares, en un momento donde los venezolanos tienen una alta liquidez, debido al cobro de quincena o aguinaldos y por ende generaron angustia, zozobra y desesperación entre miles de personas, acudiendo a hacer colas interminables para tratar de salvar sus ahorros.

“El Grinch tomó estas medidas económicas sin tener en mano el nuevo cono monetario y la única decisión por parte del Gobierno Nacional, al ver la protestas de los venezolanos, fue diferir la fecha límite para la recepción del billete de 100 bolívares. Señor Maduro ya nos daño la Navidad, no nos dañe el año nuevo. ¿Está seguro que esos 60 millones de piezas resolverán el problema de liquidez en el país? Que por cierto de esa cantidad solo han llegado 24 millones. El Gobierno retirará más de 611 mil millones de bolívares y pretende compensarlo con la introducción de un papel moneda que se traduce en 5 mil millones”, declaró Marquina.

El Asambleísta reafirmó que Maduro lo que pretende es seguir buscando zozobra, angustia y preocupación a los venezolanos en esta época, “Recordemos que el 30 de diciembre es cobro; el 31 del mismo mes y el 1 de enero, es sábado y domingo; y el 2 es feriado bancario, por lo tanto esos venezolanos no recibirán ese pago en efectivo y si lo hacen, no podrán usarlo para hacer las compras necesarias a la fecha”, agregó.

Asimismo, Marquina aseguró que esos días serán un caos pues hay gastos necesarios en los que es imposible el uso de las tarjetas electrónicas. “Presidente usted que sabe del tema del transporte público: ¿Cómo se paga un ruta sin efectivo? ¿Cómo se paga la recarga de combustible para un carro particular? ¿Cómo hace el venezolano que compra a diario en la bodega de su sector? Los que lograron canjear los billetes de 100 bolívares les dieron fue un comprobante, como si con eso se comprara algo en la farmacia”.

Marquina finalizó afirmando que desde la Asamblea Nacional están exigiendo a Nicolás Maduro y al Banco Central de Venezuela a que rectifique está medida, aseguró que no se puede retirar el cono monetario viejo hasta que el pueblo no tenga en mano el nuevo cono, ya que no es suficiente las piezas que supuestamente van a traer. Asimismo, responsabilizó al presidente Maduro de cualquier situación irregular que suceda en el país, debido a este tema.

Información de: Nota de Prensa

