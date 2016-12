El jefe de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, acotó que el oficialismo no se ha enfocado en ningún tema electoral porque a su juicio la prioridad para el país “es resolver el problema económico”.

“La emergencia económica es de tal tamaño que amerita todo nuestro esfuerzo. Como país, lo más justo hubiese sido que dijéramos ‘vamos a parar la pelea y resolvamos el problema económico’ (…) además si el petróleo se dispara se resuelve más fácil”, aseveró en entrevista al diario Tal Cual.

Asimismo, consideró que a la oposición venezolana no le interesa un revocatorio en 2017. “Es un escenario irreal, ya no va a haber ningún revocatorio por la torpeza de la oposición”.

Con respecto al diálogo manifestó: “Ellos pidieron un organismo internacional y se puso, dijeron que eran necesarios expresidentes y se pusieron dos, dijeron que no es suficiente porque son de la Celac y son chavistas, vino uno europeo, indicaron que era insuficiente y ahora piden al Papa. Vamos a poner al Papa y van a decir que pongamos a Dios. Está trancado el diálogo, por eso Diosdado dice que no va a haber diálogo, pero no significa que no esté dispuesto a dialogar”.

Por otra parte, indicó existe una “matriz de opinión” para tratar de dividir al chavismo, sin embargo, apuntó que “está más unido que nunca. En enero después de la derrota, veía un chavismo que le habían dado ese golpe el 6D y que estaba en la lona como mareado, pero con los meses se ha ido poniendo en el centro del ring otra vez”.

Información de: NAD

Comentarios

comentarios