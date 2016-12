Urgente: Voleibolista “vinotinto” Francisco Soteldo necesita trasplante de médula pero el gobierno le niega los recursos

El destacado levantador de la Selección de Voleibol de Venezuela, el Larense Francisco Soteldo, le fue diagnosticado “Leucemia Linfoide”, y luego de luchar con la enfermedad logró que en Milán, Italia le realicen el trasplante de médula, pero todo se detuvo porque el Cencoex le negó las divisas para cancelar esta compleja operación.

“Los últimos días de febrero a mi me diagnosticaron con leucemia linfoide. Me estuve tratando y tuve una mejoría bastante buena. Prácticamente eliminamos las células cancerígenas para hacerme un trasplante de médula. Como son células de reproducción rápida, se recomienda el trasplante de médula para eliminar de una vez por toda la enfermedad. Porque si no se hace el trasplante de médula, es posible que otra vez vuelvan a reproducirse las células”, así inicia Francisco Soteldo su explicación sobre el duro proceso administrativo por tratar de superar su enfermedad.

“El doctor me pone en contacto con una clínica en Milán donde hacen el trasplante de médula y empezamos a hacer el proceso de divisas para pagar la clínica. Cuando tú estás en un proceso de quimioterapia, no puedes durar mucho tiempo sin hacerte la quimio. Termino mi quimio el 19 de noviembre, justo en ese momento, a mi me dan mi informe final. Con ese informe final, para poder estar apto y hacerme el trasplante aquí en Milán, hago la solicitud de divisas. Pero como te digo, como no puedo durar mucho tiempo sin quimio, entonces el viaje acá a Milán tuvo que ser rápido, apresurado”, apunta el levantador que participó por Venezuela en el Campeonato Mundial de Voleibol 2006

“Nosotros llamamos a la gente de Cencoex (Comisión Nacional de Comercio Exterior) para asesorarnos y nos dijeron que no había problemas por el tiempo, que incluso muchísima gente salía del país y hacía la solicitud desde afuera. Sin embargo nosotros hicimos todo en Venezuela, entregamos todos los papeles, no hubo detalles. Entonces nos venimos a Milán y cuando llegamos aquí, resulta que me niegan las divisas. Es una situación bastante complicada porque primero, estoy en un país donde estoy totalmente ajeno a la situación en Venezuela y dónde no tenemos a nadie. Y se han acumulado una serie de problemas, porque ya me había empezado a hacer exámenes médicos y ya tengo una deuda con el hospital. Ya ni siquiera me puedo ir sin el trasplante porque ya tengo una deuda. Y además a más tardar el primero de enero, tendría que hacerme quimio otra vez”, apunta el levantador con experiencia en Guerreros de Apure y Bucaneros de La Guaira en la Liga de Voleibol de Venezuela.

“Me siento bastante frustrado porque honestamente me siento engañado. Si en Venezuela me hubiesen dicho que las divisas era difícil de aprobarlas, yo no hago el esfuerzo de llegar hasta acá. No sabes lo difícil que es llegar hasta acá. No sabes lo difícil que es ser apto para un trasplante de médula. Humanamente lo logré y hago mis trámites y resulta que me sale esto, que no me salen las divisas. Me siento bastante preocupado y bastante ahogado. O sea, no puedo hacer nada. No sé qué más hacer. Hicimos reconsideración de Cencoex y no hemos recibido respuesta.”

Soteldo realiza el reclamo, que lamentablemente ya es común en Venezuela: “Simplemente no tengo tiempo. Sé que con el tema de medicinas siempre el tiempo es justo. No tengo tiempo. No puedo quedarme todo un mes esperando aquí a ver qué me van a resolver. Y por otro lado, irme a Venezuela, significa que me puedo ir a hacer mi quimio en Venezuela, pero va a ser difícil, porque no se consigue. Tengo que importarlo de Colombia. Todo el tiempo me paran las medicinas en aduana porque tengo 8 meses haciendo ese tema, viendo a ver quién me lo puede traer o buscando una compañía que me lo traigo. Porque si a la Guardia (Nacional) le da la gana, lo retiene. La última vez me lo dejaron un mes retenido. Es perder mucho tiempo. También he recibido apoyo de muchas personas, incluso el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Deportes se ha portado muy bien conmigo. Amigos y familiares me han apoyado, pero cualquier persona que no pueda tener tantos medios como yo, se la ha pasado muy mal”.

El larense, además cuenta ya con el donante, aprobado: “Yo tengo mi donante de médula que es mi hermana. Gracias a Dios somos cien por ciento compatibles y las expectativas son bastantes altas. Es un trasplante simple por así decirlo. Aparte de eso, ya yo tengo 20 días aquí y ya me hice la confirmación de biopsia, donde sale todo bien. Hice los chequeos que piden y ya estamos bastante adelantados. Lo que falta es que el banco liquide las divisas a la clínica, para empezar a hacerme el pre trasplante. Es decir, si me hubiesen aprobado las divisas la semana pasada, yo estaría haciéndome el trasplante hoy. Ahora tengo fecha tentativa para el 28. Pero ya incluso me enviaron la factura de lo que debo”.

